Кызыл, , 08:16 — REGNUM В Туве отмечают 20-летие со дня принятия основного закона республики. По словам врио главы региона Владислава Ховалыга, принятая 6 мая 2001 года конституция заложила общие ценности и закрепила равенство всех перед законом, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Кроме того, документ гарантировал права на социальную защиту, образование, охрану здоровья, другие права и свободы, а также стала прочной основой социально-экономических достижений, обеспечивает слаженную работу всей системы органов государственной власти и местного самоуправления.

«Ныне действующая конституция Тувы — часть правовой системы Российской Федерации и в то же время продолжение основного закона, принятого Всетувинским Учредительным Хуралом в 1921 году, при основании Тувинской Народной Республики», — отметил он.

Врио главы выразил уверенность, что 100-летие республики жители встретят новыми достижениями.