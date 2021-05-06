Москва, , 08:23 — REGNUM Шестнадцатая колонна российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе доставила в Кельбаджарский район, перешедший под контроль Азербайджана в результате конфликта в ноябре 2020 года, более 330 тонн гуманитарного груза. Об этом 6 мая сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Для восстановления систем энергообеспечения и водоснабжения, восстановления социальных объектов и жилых домов 16-я российская колонна Центра гуманитарного реагирования, состоящая из 15 военных автомобилей КамАЗ и машин сопровождения, проследовала по маршруту Мадагиз — Кельбаджар и обеспечила доставку более 330 тонн груза в Кельбаджарский район», — говорится в сообщении военного ведомства.

Отмечается, что в составе доставленного в район груза — продукты, строительные материалы и оборудование.

В настоящее время российский миротворческий контингент продолжает обеспечивать транзит грузов между территориями, перешедшими под контроль Азербайджана в ноябре 2020 года. Всего шестнадцатью автомобильными колоннами было перевезено более 3100 тонн гуманитарных грузов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нагорном Карабахе военнослужащие российского миротворческого контингента провели разминирование сельскохозяйственных угодий вблизи посёлка Пирджамал, расположенного в Аскеранском районе.

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