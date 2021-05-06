6 мая 2021 | Время чтения 3 мин

Почётное звание «Город трудовой доблести» присваивается городам, жители которых «внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».

Анна Алябьева, , 09:46 — REGNUM Новосибирск накануне войны располагал развитой промышленной базой. В городе работали машиностроительный завод «Труд», станкостроительный завод им. XVI партсъезда, деревообрабатывающие заводы № 1 и 2, фабрика им. ЦК союза швейников, трикотажная, обувная и кондитерская фабрики, хлебокомбинат и другие предприятия.

Конвейер сборки самолётов — истребителей ЯК. Новосибирск. Новосибирская область. 1942

С началом войны нацеленные на выпуск гражданской продукции предприятия стали перепрофилироваться на военные цели. Так, «Сибкомбайн» запустил линии по производству боеприпасов, завод горного оборудования — выпуск авиационной техники и самолётов. В промышленном производстве трудились более 80 тысяч рабочих и служащих.

На 1 января 1942 года Новосибирск принял производственные мощности 31 эвакуированного предприятия. На завод им. В. П. Чкалова прибыло оборудование пяти авиапредприятий из Киева, Ленинграда и Москвы. На базе комбината № 179 были размещены станки заводов по производству боеприпасов из Тулы, Москвы, Подольска, Ростова-на-Дону и Таганрога. Из Москвы и Московской области были эвакуированы оптико-механический, прожекторный, химический, металлургический и инструментальный заводы; из Ленинграда и Ленинградской области — радиотехнический, оптико-механический, электровакуумный заводы, обувная фабрика; из Воронежа — радиозавод «Электросигнал».

Кроме того, в город прибыли четыре научно-исследовательских института, восемь строительных и монтажных трестов, проектные организации, 15 строительных организаций.

В Новосибирске также размещали эвакуированные учреждения культуры, науки и образования. На хранение сюда привезли тысячи музейных экспонатов. В тогда ещё недостроенное здание театра оперы и балета перевезли экспонаты пяти музеев Москвы, семи музеев Ленинграда, Смоленска, Новгорода, Севастополя, Киева, Харькова и других городов. Доставили в Новосибирск картины и скульптуры из Государственной Третьяковской галереи, фрагменты знаменитой панорамы Ф. А. Рубо «Оборона Севастополя».

Заводоуправление Электросигнала. Новосибирск. Новосибирская область. 1941

Второй дом в Новосибирске нашли 128 тысяч ленинградцев. Сюда было эвакуировано 34 детских дома.

Труженики

Новосибирцы проводили на предприятиях фронтовые вахты, стахановские декадники и месячники. В городе получили развитие движения двухсотников, многосотников, тысячников, двадцатников, многостаночников. В 1943 году новосибирцы выступили инициаторами всесоюзного движения по opганизации Фонда Победы — за счёт сверхплановой продукции.

Подростки и молодежь вставали на смену рабочим, ушедшим на фронт. В августе 1942 года на военных заводах Новосибирска насчитывалось более 1 тысячи юных двухсотников и трехсотников, в мае 1945 года — более 13 тыс., двадцатников — 6,1 тыс. человек.

За достижения в военные годы два новосибирца были удостоены звания Героя Социалистического Труда, более тысячи работников новосибирских предприятий награждены орденами и медалями.

За доблестный труд в годы войны званиями лауреатов Сталинской премии удостоены пять сотрудников Западно-Сибирского филиала Академии наук СССР.

Вклад города в Победу

По данным сайта «городатрудовойдоблести.рф», вклад Новосибирска составил около 4 млн единиц летнего и зимнего обмундирования для армии, шесть бронепоездов, десять бронеавтомашин, десятки военно-санитарных поездов, поезд по ремонту вагонов и паровозов.

Церемония передачи построенной подводной лодки «Новосибирский комсомолец» морякам Северного военно-морского флота

В Новосибирске размещалось 34 госпиталя, проведено около 55 тысяч операций, более 17,5 тыс. переливаний крови, вылечены и вернулись в строй 218 611 раненых военнослужащих.

Между фронтом и Сибирью курсировало более 80 санитарных поездов.

2 июля 2020 года указом президента России Владимира Путина Новосибирск в числе 20 городов страны удостоен почётного звания РФ «Город трудовой доблести» за значительный вклад жителей городов в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.