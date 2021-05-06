Фриско, США, 6 мая, 2021, 08:13 — ИА Регнум. Сборная России (игроки не старше 18 лет) переиграла команду Финляндии в полуфинале чемпионата мира среди юниоров, проходящем в США. Об этом 6 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!» реж Борис Дежкин. 1964. СССР Хоккей

Игра прошла на льду арены «Комерика-центр» во Фриско и закончилась победой российской команды со счетом 6:5.

В составе российской команды шайбы забросили Даниил Лазутин (4-я минута), Матвей Мичков (7-я, в большинстве), а также оформившие в матче дубли Никита Чибриков (34-я, в большинстве и 38-я) и Иван Мирошниченко (44-я, в большинстве и 51-я).

У сборной Финляндии голами отметились оформивший в матче дубль Саму Салминен (5-я, в большинстве и 51-я), Вернер Миеттинен (10-я) и также отметившийся в игре дублем Йоаким Кемелль (47-я, в большинстве и 45-я, при игре 6×5).

Отметим, соперником сборной России в финале чемпионата мира среди юниоров станет команда Канады, ранее разгромившая сборную Швеции со счетом 8:1, матч финала состоится в ночь на 7 мая.