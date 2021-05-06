Сеул, , 08:13 — REGNUM В Южной Корее за минувшие сутки выявили 574 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает YTN со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний.

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Согласно опубликованным данным, 562 случая заражения локальные, ещё 12 случаев — завозные. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 125 519.

Известно, что сокращение показателя связано с уменьшением количества тестов в День детей, который отмечался в стране 5 мая.

Число жертв пандемии увеличилось на четыре человека — до 1851. 5 мая выписаны из стационаров и освобождены от режима карантина 547 человек. Общее количество выздоровевших увеличилось до 115 491 человек.