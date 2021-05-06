Хабаровск, , 08:09 — REGNUM В Хабаровском крае в райцентре Богородское Ульчского района огромные льдины Амура ночью полностью разрушили бывший магазин «Маяк».

Читайте также: В Хабаровске восстановили порушенную ледоходом набережную

В соцсетях опубликованы фото и видео разрушительной стихии. Ледоход снёс не только магазин (там владельцы держали склад с продуктами), но и столб освещения. Пострадавших нет.

До пирса лёд не добрался, но предполагается, что вода в ближайшие дни будет интенсивно подниматься.

Как сообщало ИА REGNUM, на набережной в Хабаровске 5 мая завершились работы по восстановлению ограждения, которое было разбито ледоходом.