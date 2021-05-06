Нью-Дели, , 08:05 — REGNUM О неизбежности третьей волны коронавируса в Индии в связи с высоким уровнем циркуляции в стране местной мутации SARS-CoV-2 заявил 6 мая главный научный советник премьер-министра Индии Виджай Рагхаван.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: болезнь снова наступает — трансляция»

Как пояснил Рахгаван, новый штамм коронавируса, циркулирующий в стране, требует другого подхода в связи с большей способностью противодействовать мерам защиты. По мнению Рахгавана, вторая волна коронавируса в Индии была выражена сильнее, чем первая из-за того, что иммунитет от первой волны не распространился широко, а бдительность граждан была снижена.

Время возникновения третьей волны коронавируса в Индии, по словам Рагхавана, предсказать сложно. Однако готовиться к ней надо уже сейчас.

«Единственный способ уменьшить нашу уязвимость перед вирусом — это соблюдение мер безопасности и вакцинация. Маски и дистанцирование критически важны и наиболее эффективны», — отметил Рагхаван.

Ранее ИА REGNUM сообщало о новом антирекорде в Индии по числу погибших от последствий заболевания COVID-19.

Читайте ранее в этом сюжете: В Индии — новый антирекорд по числу умерших от COVID-19