Улан-Удэ, , 08:01 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки зарегистрировано 25 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев за весь период пандемии, таким образом, достигло 37 326, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Из них к настоящему времени от COVID-19 выздоровели 36 029 человек. Скончались 858 пациентов, в том числе один за последние сутки. В стационарах на лечении остаётся 296 больных, 46 из которых размещены в реанимации. В амбулаторном режиме на дому лечатся ещё 143 носителя.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 350 коек: занято — 296, свободно — 54 коек. Занятость коечного фонда составляет 84,6%», — добавили в штабе.