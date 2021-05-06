Вашингтон, , 07:57 — REGNUM «Абсолютным позором» для США является блокировка учетных записей бывшего американского президента Дональда Трампа в социальных сетях компаний Facebook, Twitter и Google. Об этом говорится 5 мая в его заявлении, передает телеканал Fox News.

По словам политика, указанные организации должны «заплатить политическую цену за совершенное ими». Кроме того, Трамп считает, что им также нужно запретить разрушать выборный процесс в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее компания Facebook объявила, что ее Независимый надзорный совет должен решить будущее заблокированного аккаунта Дональда Трампа.

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