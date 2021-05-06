Вашингтон, 6 мая, 2021, 07:57 — ИА Регнум. «Абсолютным позором» для США является блокировка учетных записей бывшего американского президента Дональда Трампа в социальных сетях компаний Facebook, Twitter и Google. Об этом говорится 5 мая в его заявлении, передает телеканал Fox News.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зачистка

По словам политика, указанные организации должны «заплатить политическую цену за совершенное ими». Кроме того, Трамп считает, что им также нужно запретить разрушать выборный процесс в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее компания Facebook объявила, что ее Независимый надзорный совет должен решить будущее заблокированного аккаунта Дональда Трампа.