Женева, Швейцария, , 08:02 — REGNUM Международная федерация фармацевтических производителей и ассоциаций (IFPMA) подвергла критике идею отказа от защиты интеллектуальной собственности на вакцины от COVID-19, считая, что её реализация только усложнит борьбу с пандемией. Об этом 5 мая сообщает пресс-служба организации.

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«Отступление от норм защиты прав интеллектуальной собственности в отношении вакцин от коронавируса не приведёт к наращиванию объёмов производства вакцин и не обеспечит появления практических решений, необходимых для борьбы с этим глобальным кризисом в области здравоохранения», — говорится в сообщении.

При этом, подчёркивается в документе, появятся препятствия, отвлекающие от решения реальных проблем в деле производства и распределения вакцин между странами. Также организация выразила разочарование решением властей США поддержать подобные инициативы.

Напомним, что с предложением временно отказаться от патентов на вакцину от COVID-19 выступили в 2020 году ЮАР и Индия. В настоящее время эту идею поддержали уже 60 стран, в частности, Боливия, Венесуэла, Египет, Монголия и Пакистан. В настоящее время единого мнения среди стран-участниц ВТО по данному вопросу нет.

Как сообщало ИА REGNUM, идею отказа от защиты интеллектуальной собственности на вакцины от COVID-19 в условиях пандемии поддержала администрация Белого дома.

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