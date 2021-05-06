Кемерово, , 07:51 — REGNUM В День Победы в Кемерове в рамках акции «Парад у дома ветерана» участники военно-патриотического клуба «Полингон» пройдут парадным маршем с выносом копии Знамени Победы во дворах участников Великой Отечественной войны. Об этом сообщает мэрия города. Для ветеранов будут организованы театрализованные поздравления с песнями военных лет, уточнили в городской администрации.

Также в Кемерове 9 мая пройдёт акция «Поёмдвором», будут организованы флешмобы в социальных сетях «Памятьюживы» и «ПесниПобеды», а на площади перед гимназией № 1 будет воссоздана реконструкция событий Великой Отечественной войны «Военный госпиталь № 1027». Вечером в 21:50 (время местное) в парке Победы им. Г. К. Жукова запланирована акция «Фонарики Победы» — горожане с включенными фонариками исполнят песню «День Победы».