Владивосток, , 08:00 — REGNUM В Приморье из Монголии к северо-восточным районам Китая идёт очередной циклон — во второй половине 7 мая дожди накроют большую часть края, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Примгидромета.

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В ночь на 8 мая дожди распространятся практически на все районы Приморья. Днём циклон сместится к югу Хабаровского края и Еврейской автономной области, и станет терять свои силы.

При этом над приграничными районами КНДР и КНР зародится другой, молодой и активный циклон, который повторит сценарий циклона, прошедшего в регионе 5 мая. Только этот циклон будет смещаться немного севернее, над южными районами.

«К сожалению, именно 9 мая циклон значительно ухудшит погоду в Приморье. Ночью и днём на большей территории снова пройдут интенсивные дожди, к тому же дневные температуры воздуха будут невысокими: +7…+15 °C», — пояснили синоптики.

Ночью 10 мая циклон уйдёт на Японское мор — дождей станет меньше и по площади распространения и по интенсивности.

11 и 12 мая в континентальных районах края потеплеет.

Во Владивостоке после 6 мая также будет до конца праздников дождливая погода.

Начало рабочей недели будет прохладным и ветреным.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Центральной Росси 6 мая ожидается штормовой ветер.