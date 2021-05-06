Абакан, , 07:48 — REGNUM В столице Хакасии — Абакане — за неделю с 26 апреля по 4 мая подорожал бензин. Об этом ИА REGNUM сообщили 6 мая в Красноярскстате.

Бензин ИА-92 вырос в цене на 0,09% (с 43,85 до 43,94 рубля за литр), АИ-95 — на 0,05% (с 46,52 до 46,57 рубля), АИ-98 — на 0,14% (с 52,53 до 52,67 рубля).

Цена на дизельное топливо в Абакане за указанный период не изменилась — 50,28 рубля за литр.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярске подорожал бензин АИ-92 и АИ-98.

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