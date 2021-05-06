Лондон, , 07:47 — REGNUM Крупный пожар произошёл возле аэропорта Лондон-сити. Об этом 6 мая сообщает Express.

По предварительным данным, возгорание произошло на Темз-роуд в Ньюхем. Загорелась свалка с металлоломом, в результате горения наблюдается сильное задымление, затрудняющее подъезд к аэропорту Лондон-сити.

В ликвидации пожара участвуют около 70 спасателей и десять единиц спецтехники. Уточняется, что в результате ЧП никто не пострадал. Причины и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что причиной крупного пожара на свалке в Биробиджане стал пал сухой растительности.

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