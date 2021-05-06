Чита, , 07:45 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться достаточно стабильной. Как сообщает оперативный штаб 6 мая 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 42 494, причём 23 из них обнаружили за последние сутки.

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Вместе с тем 41 018 пациентов (+39 за последние сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв COVID-19 составляет 824 человека (+1 за последние сутки). Из общего количества пациентов моногоспиталей 41 (-1 за сутки) находится в тяжёлом состоянии, 18 пациентов (+3 за сутки) подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

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