Пермь, , 07:43 — REGNUM В Пермском крае бывшему министру территориальной безопасности Андрею Ковтуну предъявлено обвинение в мошенничестве. Об этом сообщает Properm.ru со ссылкой на собственные источники в региональном ГУ МВД России.

Андрея Ковтуна обвиняют в фиктивном трудоустройстве в отряд противопожарной службы Пермского края №23 егеря Вячеслава В., который фактически свои обязанности не исполнял, получая при этом заработную плату. На должности он числился почти шесть месяцев. Общий объём выплаченной ему зарплаты составил 592 тыс. рублей.

Отмечается, что ранее Андрей Ковтун был осуждён за аналогичное преступление. Также фиктивно трудоустроенный егерь получил в целом 793 тыс. рублей зарплаты. Суд приговорил Ковтуна к трём годам и восьми месяцам условного срока, к штрафу в размере 50 тыс. рублей и лишению звания генерал-майора.