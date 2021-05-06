Москва, , 07:38 — REGNUM Жители России регулярно получают на телефоны сообщения с предложением пройти якобы бесплатное медицинское обследование, 5 мая заявил член Совета Федерации, заслуженный врач РФ Владимир Круглый.

По его словам, существенная часть таких обращений исходит от недобросовестных частных организаций, которые заманивают людей, а затем пытаются навязать платные услуги.

«Такие звонки — это просто развод. Это один из способов завлечь людей в свои цепкие руки, чтобы потом раскрутить на деньги. Полностью бесплатным такое обследование не может быть. Цели таких действий понятны. Если обследование бесплатное, то потом вам скажут, что надо оплатить много всего другого. Не заплатив, никто оттуда не уйдет», — сказал сенатор в интервью радио Sputnik.

При этом Круглый отметил, что частные медицинские компании могут предоставлять некачественные услуги, но, если они добросовестные, то никогда не станут по телефону приглашать к себе на «бесплатные процедуры». Он также рассказал, что обычно блокирует номера, с которых поступают такие предложения.

Кроме того, врач посоветовал людям, желающим пройти медобследование, посетить ближайшую поликлинику и узнать график диспансеризации, а не соглашаться на предоставление сомнительных услуг.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2021 года директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина заявила, что ее организация зафиксировала случаи мошенничества в России, связанные с попытками продажи гражданам через сеть якобы вакцин против коронавирусной инфекции.

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