Гонконг, Китай, , 07:37 — REGNUM Оппозиционного активиста Джошуа Вонга приговорил к десяти месяцам тюрьмы суд Гонконга. Об этом 6 мая сообщает радиостанция RTHK.

Вонг был признан виновным в участии в несогласованной акции протеста 4 июня 2020 года, приуроченной к годовщине событий на площади Тяньаньмэнь в Пекине в 1989 году. В первый раз за 30 лет акция была отменена в связи с угрозой распространения коронавируса. Но тысячи оппозиционеров собрались в парке Виктория.

Вместе с Вонгом были задержаны и приговорены к различным тюремным срокам трое его соратников, в том числе две женщины. Сам Вонг уже отбывает срок по делу об участии в осаде штаб-квартиры полиции 21 июня 2019 года. Он был приговорён судом к 13,5месяцам лишения свободы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что США намерены вводить санкции в отношении «подавлявших демократию» в Гонконге.

Читайте ранее в этом сюжете: США намерены вводить санкции против «подавлявших демократию» в Гонконге