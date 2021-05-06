Новокузнецк, Кемеровская область, , 07:35 — REGNUM В мэрии Новокузнецка сообщили о кадровых перестановках. На должность заместителя главы города — руководителя администрации Куйбышевского района назначен Сергей Маисеев.

Согласно официальным данным Маисеев окончил Кузбасский государственный технический университет по направлению «Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте». Его трудовой стаж составляет 25 лет, муниципальный стаж — более 12 лет.

С 2008 года Сергей Маисеев работает в администрации Куйбышевского района, с июня 2020 — в должности начальника управления по вопросам жизнеобеспечения территории района.

Как сообщало ИА REGNUM, прежний руководитель администрации Куйбышевского района Новокузнецка Анастасия Неподоба ранее ушла в отставку. Пост заместителя мэра она занимала с апреля 2020 года. В администрации города тогда отмечали, что отставка произошла «по собственному желанию».

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