Берлин, , 07:38 — REGNUM Немецкий автоконцерн BMW в апреле 2021 года продал по всему миру около 220 тысяч автомобилей, что на 10% больше, чем за аналогичный период предшествующего пандемии коронавируса 2019 года. Об этом 6 мая сообщает агентство DPA.

«Тем самым BMW продолжила успех продаж первого квартала», — приводятся в сообщении слова директора по продажам Петера Ноты.

Отмечается, что докризисные показатели продаж концерна были превышены во всех регионах мира. Также повышенный интерес покупатели проявляют к электромобилям, что в текущем году может «увеличить вдвое продажи полностью электрических автомобилей» компании.

Напомним, что в первом квартале 2021 года продажи автомобилей BMW на 5% превысили докризисные показатели благодаря высокому спросу в Азии.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2021 года продажи южнокорейских автомобилестроительных компаний Hyundai Motor и KIA Motors на рынке США составили почти 150 тыс. автомобилей, что на 127,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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