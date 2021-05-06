Красноярск, , 07:30 — REGNUM За неделю с 26 апреля по 4 мая в Красноярске вырос в цене бензин АИ-92 и АИ-98. Об этом ИА REGNUM сообщили 6 мая в Красноярскстате.

Бензин АИ-92 подорожал на 0,06% (с 44,07 до 44,13 рубля за литр), АИ-98 — на 0,05% (53,67 до 53,72 рубля).

По данным статистиков, цены на бензин АИ-95 и дизельное топливо за указанный период не изменились — 46,94 и 50,74 рубля за литр соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, в Оренбурге с 19 по 26 апреля зафиксировано подорожание автомобильного бензина.

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