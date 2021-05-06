Сараево, , 07:31 — REGNUM «Энергоинвест» как поставщик и импортер природного газа в Федерацию Боснии и Герцеговины направил заявление, в котором объявил, что с 7 мая будут приостановлены поставки газа в этот энтитет Боснии и Герцеговины. Об этом сообщает боснийское новостное агентство N1.

Приостановка поставок газа вызвана отсутствием выплат по счетам-фактурам «Энергоинвеста» за поставленный газ за март 2021 года от ООО «BH Gas». Хотя потребители в Федерации Боснии и Герцеговины оплатили этот газ и выполнили свои обязательства за март 2021 года через местных дистрибьюторов или напрямую компании «BH Gas», BH Gas отказывается от выполнения таможенных и налоговых платежных обязательств перед «Энергоинвестом».

Помимо отказа от оплаты счетов за газ невозврат фактур «Энергоинвесту» продолжается уже много месяцев без каких-либо юридических оснований и обоснований.

«Указанная ситуация и неуплата последнего счета за март 2021 года привела к тому, что мы из России как европейский поставщик газа получили предупреждение о приостановке поставок газа при невыполнении платёжных обязательств», — сообщили в боснийской газовой компании.