Кемерово, , 07:25 — REGNUM В Кемеровской области, по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 6 апреля, за прошедшие сутки выявлено 65 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 63 случая.

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«Кемерово — 19, Новокузнецк — восемь, Ленинск-Кузнецкий — четыре, Прокопьевск — три, Междуреченск — три, Анжеро-Судженск — три, Гурьевский МО — три, Калтан — два, Березовский — два, Киселевск — два, Ижморский МО — два, Крапивинский МО — два, Юргинский МО — два, Белово — один, Осинники — один, Полысаево — один, Беловский МР — один, Новокузнецкий МР — один, Промышленновский МО — один, Топкинский МО — один, Чебулинский МО — один, Яйский МО — один, Яшкинский МО — один», — сообщает оперштаб. За это же время 56 пациентов выздоровели, двое скончались.

Всего в Кузбассе выявлено 35 546 случаев заражения коронавирусом, 34 266 человек выздоровели, 677 пациентов скончались.