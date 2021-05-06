Новосибирск, , 07:20 — REGNUM В Новосибирске подписано постановление мэрии о запрете розничной торговли алкогольной продукцией 9 мая с 9:00 до 17:00 (время местное). Как пояснили в городской администрации, это сделано «в целях поддержания общественного порядка и предотвращения чрезвычайных ситуаций в местах проведения массовых мероприятий, посвящённых празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов».

Так, розничная продажа алкогольной продукции запрещена в границах улиц: ул. Фрунзе, ул. Каменской, Октябрьской магистрали, ул. Ипподромской, Красного проспекта, ул. Советской. Объектам торговли и общественного питания, расположенным в границах проведения массовых мероприятий, предложили продавать безалкогольные напитки и исключить продажу напитков в стеклянной таре.

При этом работа летних кафе должна быть завершена не позднее 23:00.