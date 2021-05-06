Киев, , 07:20 — REGNUM Встречу с главой неканонической «Православной церкви Украины» (ПЦУ) митрополитом Епифанием запланировал госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе своего визита в Киев. Это следует из расписания госсекретаря на 6 мая, опубликованном на сайте госдепа США.

Митрополит Епифаний и Блинкен посетят около 10:20 по местному времени Михайловский Златоверхий монастырь в Киеве. Перед посещением монастыря Блинкен совместно с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и митрополитом ПЦУ Епифанием возложат цветы к к мемориалу в память о жертвах конфликта в Донбассе.

Кроме того, в ходе двухдневной поездки госсекретарь США встретится с депутатами Верховной рады Украины, президентом Украины Владимиром Зеленским и премьером Денисом Шмыгалем. Также у Блинкена запланирована онлайн-встреча с представителями посольства США в Киеве.

Напомним, Русская православная церковь (РПЦ) не признаёт ПЦУ, получившую томос об «автокефалии» от Константинополя в 2018 году. В связи с этим в октябре 2018 года РПЦ прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что экс-посол посол Украины в США объяснил, зачем в Киев едет Виктория Нуланд.

Читайте ранее в этом сюжете: Бывший посол Украины в США объяснил, зачем в Киев едет Виктория Нуланд