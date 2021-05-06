Иркутск, , 07:19 — REGNUM В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 2396 человек, причём восемь из них погибли только за последние сутки.

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Также, судя по данным оперативного штаба на 6 мая, общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 — 67 087 человек (+120 за последние сутки). Госпитализированы 1156 пациентов (-2 за последние сутки).

Выздоровели 65 080 пациентов (+116 за последние сутки). Ещё 274 пациента погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+1 за последние сутки).

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