Новосибирск, 6 мая 2021, 07:12 — REGNUM Мэрия Новосибирска предложила руководителям предприятий потребительского рынка к 9 мая украсить витрины и входные зоны. Соответствующая информация появилась на сайте городской администрации.
«В целях создания праздничной атмосферы в преддверии празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов предлагаем руководителям оформить тематическими плакатами витрины и входные зоны предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания города Новосибирска», — говорится в сообщении.
На сайте мэрии также размещены макеты для печати плакатов.