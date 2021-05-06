Барнаул, , 07:09 — REGNUM Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 6 мая 2021 года, общее число жертв SARS-CoV-2 составляет уже 3009 человек, причём восемь из них добавили в сводку за последние сутки.

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Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (13 076 человек, +14 за последние сутки) и ОРВИ (29 114 человек, +50 за последние сутки).

Тяжелобольных насчитывается 186 (-6 за последние сутки), из них 77 (за последние сутки данные не изменились) подключены к аппаратам ИВЛ.

С начала учебного года коронавирус выявлен у 2465 детей (+2 за последние сутки).

Из общего числа выявленных носителей SARS-CoV-2 (50 081 человек, +66 за последние сутки) новый вирус победили 44 998 человек (+65 за последние сутки).

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