Вашингтон, , 07:15 — REGNUM Вашингтон не имеет права критиковать легитимные действия России в Сирии, поскольку само американское военное присутствие в этой стране является незаконным. Об этом российское посольство в США 5 мая заявило на своей странице в социальной сети Twitter.

«Напоминаем: американское военное присутствие в Сирии прежде всего незаконно. Таким образом, США не имеют права критиковать легитимные действия Вооружённых сил России, которые действуют в Сирии по приглашению сирийского правительства», — говорится в сообщении.

Напомним, что Россия на территории Сирии в настоящее время оказывает помощь легитимному правительству в ликвидации остатков продолжающих оказывать вооружённое сопротивление террористических структур. Одновременно она содействует сирийским сторонам в ведении мирного политического диалога.

Как сообщало ИА REGNUM, в обнародованном ранее квартальном отчёте генерального инспектора минобороны США Шона О'Доннелла заявляется, что количество нарушений со стороны российских сил на северо-востоке Сирии в период с 1 января по 31 марта выросло по сравнению с прошлым кварталом, однако они «соблюдают в целом договорённости об избежании конфликта с силами коалиции».

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