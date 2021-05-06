Красноярск, , 07:00 — REGNUM В Красноярском крае за прошедшие сутки потушили шесть лесных пожаров на площади 32 га. Об этом ИА REGNUM сообщили 6 мая в краевом министерстве лесного хозяйства.

Очаги возгораний действовали в Иланском, Емельяновском, Краснотуранском, Рыбинском, Манском и Нижнеингашском районах. Предварительные причины пожаров — неосторожное обращение с огнём и переход огня с земель иных категорий. В тушении принимали участие 54 человека, использовалось 11 единиц техники.

На утро 6 мая в регионе не зарегистрировано возгораний в лесах.

Как сообщало ИА REGNUM, в 52 муниципальных образованиях Красноярского края действует особый противопожарный режим.

Читайте ранее в этом сюжете: В Красноярском крае потушили два лесных пожара