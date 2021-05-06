Магадан, , 07:03 — REGNUM В Магадане создали волонтёрскую роту «Боевого братства» — добровольцы будут развозить продукты одиноким пожилым жителям Колымы, тушить пожары и заниматься поиском пропавших людей, пишет «Магаданская правда».

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К новому движению уже присоединились 80 человек старше 18 лет, в основном студенты. В преддверии Дня Победы они раздают на улицах георгиевские ленты.

Главное направление «Боевого братства» — патриотическое воспитание молодёжи посредством проведения различных акций, флешмобов, встреч, бесед со школьниками, всевозможных массовых мероприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках проекта представители «Боевого братства» проводят образовательные семинары для молодежи в регионах России. Как отмечается на сайте организации, самые активные участники семинаров затем формируют на местах команды — волонтерские роты — с целью популяризации патриотического мировоззрения и проведения волонтерских мероприятий.