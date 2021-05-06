Вашингтон, , 06:55 — REGNUM Идею отказа от защиты интеллектуальной собственности на вакцины от COVID-19 в условиях пандемии поддержала администрация Белого дома. Об этом 5 мая сообщила торговый представитель США Кэтрин Тай в своём Twitter.

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«Чрезвычайные обстоятельства пандемии COVID требуют принятия чрезвычайных мер. Цель администрации США — в кратчайшие сроки предоставить как можно больше безопасных и эффективных вакцин максимально большому количеству людей», — написала Тай.

При этом Тай отметила, что на одобрение этой инициативы Всемирной торговой организацией (ВТО) потребуется время. В свою очередь глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус назвал данную инициативу в своём Twitter «грандиозным моментом».

Впервые с предложением отказаться от патента на вакцину от COVID-19 выступили в 2020 году ЮАР и Индия. Их поддержал ряд других стран, в частности Боливия, Венесуэла, Египет, Монголия и Пакистан. В настоящее время единого мнения среди стран-участниц ВТО по данному вопросу нет.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что вакцина от COVID-19 производства компании Moderna была признана лучшим в мире препаратом от коронавируса.

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