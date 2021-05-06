Богучанский район, Красноярский край, , 06:53 — REGNUM Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту дорожно-транспортного происшествия в одном из посёлков Богучанского района Красноярского края. Об этом ИА REGNUM сообщили 6 мая в краевом ГУ МВД.

Предварительно установлено, что 16-летний юноша на мотоцикле «Урал» не уступил дорогу имеющему преимущество движения на перекрестке автомобилю BMW. Произошло столкновение.

Водителя мотоцикла и двоих 15-летних пассажиров госпитализировали в районную больницу. Самые серьёзные травмы получил подросток, находившийся в боковом прицепе мотоцикла, который не предназначен для перевозки людей.

В отношении 16-летнего водителя составлены административные материалы. Совокупная сумма штрафов может превысить 19 тысяч рублей, уточнили в ведомстве.

В автомобиле пострадавших нет. В отношении водителя составлены административные материалы за отсутствие прав управления и езду без страхового полиса.

Материалы по факту ДТП направлены в комиссию по делам несовершеннолетних. Родителей подростка собираются привлечь к ответственности. Стражи порядка выяснили, что они разрешали несовершеннолетнему сунны садиться за руль.

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