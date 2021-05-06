Москва, , 06:52 — REGNUM Дополнительную угрозу для здоровья таит употребление спиртных напитков после перенесенного COVID-19, заявил главный нарколог Москвы Евгений Брюн.

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По его словам, в таких случаях к вирусной интоксикации добавляется еще и алкогольная. В связи с этим употреблять алкоголь нельзя.

«Категорически нельзя. Любые вирусные заболевания, в том числе и COVID-19 — это интоксикация, на которую накладывается еще и алкогольная интоксикация, и вся биохимическая стройная картина ломается», — сказал эксперт, слова которого приводит РИА Новости.

Брюн напомнил, что употребление спиртных напитков наносит вред и здоровым людям вне зависимости от того, где они находятся. Нарколог описал проблемы, с которыми могут столкнуться люди, выпивающие на природе, дачных участках, домах или квартирах.

«Те, кто уезжают на дачи заниматься каким-то делом, надеются, что алкоголизация будет минимальная, но радость от встречи с природой иногда сопровождается злоупотреблением алкоголем. Я против излияния и в домах, в квартирах — там душно, там начинают курить и пьянствовать, это часто приводит к гипоксии головного мозга, что приводит к тяжелым формам опьянения или сердечным проблемам. Все это может закончиться катастрофическими последствиями для здоровья», — добавил специалист.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2020 года врач-нарколог Руслан Исаев заявил, что употребление алкогольных напитков может изменить форму протекания COVID-19 из легкой в среднюю или тяжелую. В феврале врач-терапевт Анна Наумова предупредила, что злоупотребление алкоголем во время вакцинации от коронавирусной инфекции может привести к «обнулению» эффекта от препаратов для иммунизации.

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