Курган, , 06:51 — REGNUM В Кургане в День Победы состоится праздничный парад и салют на центральной площади города. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Санитарно-эпидемиологическая обстановка в регионе позволяет провести парад в режиме офлайн, в традиционном формате. отмечают в горадминистрации областного центра. Все его участники парада привиты от коронавируса или имеют антитела к инфекции. Будет вестись и онлайн трансляция праздничного шествия.

В 22:0 (20:00 мск) курганцев ждёт салют Победы. Фейерверк состоится и в Заозёрном микрорайоне.