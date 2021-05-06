Любляна, , 06:54 — REGNUM Альпинистское сообщество Словении будет получать в будущем из государственного бюджета 400 000 евро в год на содержание и разметку горных троп, согласна поправкам к закону о горных дорогах, который будет принят в первом чтении при поддержке правительства и всех партийных фракций в парламенте. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Index.

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Это дополнительный стимул для развития горского туризма, а недавние поправки в закон о налогах позволили гражданам один процент от налога на доходы выделять на содержание горной инфраструктуры.

Новым решением обеспечивается источник постоянного финансирования содержания сетей дорог общей протяженностью более 10 тысяч километров, которую используют отечественные и иностранные туристы, а также обслуживает, чистит и канализирует 820 добровольцев.

В год на это уходит около 40 тысяч часов добровольного труда, а средства позволят обеспечить их дальнейшее обучение и подготовку, указали в ходе парламентских дебатов.