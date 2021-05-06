Приштина, , 06:57 — REGNUM Премьер-министр Косово Альбин Курти 5 мая провел виртуальную конференцию с министром Великобритании по делам европейского соседства и Америки Венди Мортон.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Мортон поздравила Курти с победой его партии на досрочных парламентских выборах 14 февраля и новым постом и выразила готовность к наращивания сотрудничества в деле установления верховенства права и борьбы с коррупцией, а также предоставить Косово помощь в найме гражданских чиновников высшего ранга.

Мортон подчеркнула, что Великобритания может помочь Косово вступить в НАТО и сыграть важную роль в обеспечении новых признаний Косово странами британского содружества наций. За последние годы число признавших Косово государств сократилось до 96.

В ответ Курти подчеркнул готовность его правительства к наращиванию двустороннего торгово-экономического сотрудничества.

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