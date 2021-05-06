Скопье, , 07:16 — REGNUM После заявления еврокомиссара по расширению Оливера Вархели о том, что вступление Северной Македонии в Евросоюз будет зависеть от соглашения между Болгарией и Северной Македонией премьер-министр страны Зоран Заев 5 мая заявил, что «Европейский союз нам не нужен, если ценой за вступление станет отказ от македонского языка и идентичности, потому что мы станем подобны сметенному ветром пеплу и некому будет вступать в Европейский союз».

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Заев обратился к странам-членам Европейского союза с просьбой о помощи в преодолении болгарского вето на расширение и подчеркнул свою приверженность продолжению диалога с Софией.

Политик выразил надежду на то, что в случае, если Болгария направится на новые парламентские выборы, Скопье удастся заключить соглашение с временным правительством экспертов.

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