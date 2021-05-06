Чита, 6 мая, 2021, 06:48 — ИА Регнум. Федеральная налоговая служба подала банкротный иск к ООО «Краснокаменский сурьмяный комбинат». Исковое заявление пока арбитражем Забайкальского края к производству не принято, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Иск

Иск о несостоятельности от ФНС РФ в лице межрайонной инспекции №4 по Забайкальскому краю был подан еще 29 апреля 2021 года. Сумма исковых требований — 581 737,95 рубля.

По данным ЕГРЮЛ, комбинат учрежден в августе 2016 года, прописан в городе Краснокаменск. Директор — Алексей Кабанов, владелец — АО «Компания Вояджер» из Свердловской области. На сайте «Вояджера» уточняется, что группа компаний работает с 1994 года и позиционируется в том числе как крупный поставщик сурьмы в РФ.

Комбинат имеет уставный капитал 10 тыс. рублей, работает с основным видом деятельности — производство прочих цветных металлов.