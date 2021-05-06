Тирана, 6 мая, 2021, 07:15 — ИА Регнум. В албанском порту Дуррес 5 мая начались масштабные учения НАТО «Defender 21». В этом году Албания стала одной из 16 принимающих учения стран. Тренировочные полигоны построены в 12 странах.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в учениях принимают участие представители 26 стран. В ходе учений будут задействованы албанские воздушные базы в Кучове и Фарке и базы в Берате, Зал-хере, Бизе и Пашалимане.

Посол США в Тиране Юри Ким назвала учения историческим достижением Албании. Учения в Албании продлятся до 10 июня, однако часть войск останется в стране и дольше.

Defender Europe — ежегодные учения НАТО под руководством США. В этом году стратегическую роль в учениях играет Албания, что связано с ее географическим расположением и многолетней лояльностью США.