Новосибирск, , 06:47 — REGNUM В Новосибирске с начала пожароопасного сезона зарегистрировано уже 236 пожаров из-за поджога сухой травы и мусора — на общей площади 36,4 га. Один человек получил травмы. Об этом сообщает мэрия города.

В городской администрации новосибирцам напомнили, что в период действия особого противопожарного режима «категорически запрещено использовать открытый огонь: разводить костры, сжигать сухую траву и мусор, проводить пожароопасные работы».

Штрафы за нарушения требований пожарной безопасности значительно увеличены: на граждан — от двух до четырех тысяч рублей; на должностные лица — от 15 до 30 тысяч рублей; на лица, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 30 до 40 тысяч рублей; на юридические лица — от 200 до 400 тысяч рублей.

Напомним, особый противопожарный режим введён в Новосибирске с 28 апреля.