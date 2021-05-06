Якутск, , 07:01 — REGNUM В Якутии отмечается стабильный рост новых случаев заражения коронавирусом — за минувшие сутки выявлено 103 носителя SARS-CoV-2, накануне — 99, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 6 мая в оперативном штабе.

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В Якутске лабораторно подтверждено заражение 58 человек, в Мегино-Кангаласском районе — 13.

За сутки проведено 1781 исследование, с начала пандемии — 1 062 540 тестов.

На 6 мая в Якутии выявлено 35 682 носителя коронавируса, выздоровели 33 133 пациента, скончались 609 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке выявили уже 14 503 случая заражения коронавирусом. Только за последние сутки инфицирование SARS-CoV-2 подтвердилось у девяти человек (днём ранее — у восьми).