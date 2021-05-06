Загреб, , 06:56 — REGNUM Хорватия и Венгрия 5 мая подтвердили взаимное признание и принятие сертификатов вакцинации против COVID-19, независимо от того, какая вакцина использовалась. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list.

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«Сегодня министерство иностранных и европейских дел Республики Хорватии и министерство иностранных дел и торговли Венгрии путем обмена дипломатическими нотами подтвердили взаимное признание и принятие сертификатов вакцинации против коронавируса», — говорится на сайте МИД Хорватии .

Указано, что сертификаты вакцинации, выданные компетентными органами Хорватии и компетентными органами Венгрии, признаются и принимаются на взаимной основе.

Граждане двух стран с этими сертификатами смогут въезжать в другое государство без ограничений, обязательной самоизоляции или предъявления отрицательного теста и будут пользоваться теми же правами, исключениями и доступом к услугам. Хорватия признает за своими гражданами эти права при наличии национальной сертификации о вакцинации, в соответствии с национальными стандартами.