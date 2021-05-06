Тирана, , 06:57 — REGNUM Албания и Германия 5 мая подписали соглашение об улучшении условий работы городского транспорта Тираны.

На странице посольства Германии в социальной сети Facebook сообщается, что страны подписали межправительственное соглашение о финансировании проекта «Зеленый транспорт Тираны» на сумму 50 миллионов евро.

Предполагается создание системы скорых автобусов в Тиране, которая позволит решить текущие проблемы на линиях Киностудия-Комбинат, третье кольцо Тираны и Новая Тирана, а также введение в эксплуатацию более экологичного и надежного городского транспорта.

Читайте ранее в этом сюжете: В Албании готовятся пересмотреть историю