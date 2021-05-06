Тирана, , 06:56 — REGNUM Министр здравоохранения и социальной защиты Албании Огерта Манастирлиу 5 мая сообщила на своей странице в социальной сети Facebook о том, что за день в стране было поставлено 19 197 прививок от коронавируса, в результате чего общее число инъекций превысило 550 тысяч.

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По словам Манастирлиу, кампания по иммунизации продолжается «в каждом уголке страны».

С февраля число активных случаев заражения в Албании сократилось в 2,5 раза, а число ежедневно выявляемых зараженных в 5−7 раз. Начало массовой вакцинации от коронавируса в Албании было положено прибытием в страну 192 тысяч доз китайской вакцины.

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