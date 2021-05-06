Анадырь, , 06:40 — REGNUM Губернатор Чукотки Роман Копин отчитался о доходах своей семьи за 2020 год, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные сайта правительства округа, опубликованные 6 мая.

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За 2020 год глава Чукотского автономного округа задекларировал доход в 6,4 млн рублей, что на 1,4 млн меньше, чем в 2019 году. Он владеет квартирой в 49,3 кв. метра. Больше в собственности у Копина ничего нет.

Супруга Романа Копина заработала в минувшем году 4,4 млн рублей, в 2019 — 2,7 млн рублей. У неё в собственности земельный участок в 1450 кв. метров, жилой дом площадью 295,5 кв. метра, квартира в 156,7 кв. метра, машиноместо и автомобиль Audi Q5.

Как сообщало ИА REGNUM, Роман Копин в 2019 году заработал 7 млн 854 тыс. рублей. Его доход увеличился на 2,3 млн рублей.