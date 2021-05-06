Курган, 6 мая 2021, 06:31 — REGNUM В общежития Курганской государственной сельхозакадемии могут вернуться постояльцы. Все нарушения противопожарной безопасности в здании устранены, сообщает региональный оперативный штаб.
Кетовский районный суд 5 мая 2021 года снял запрет на круглосуточное пребывание людей в общежитиях академии, ранее наложенный с 1 мая на месяц вперёд.
Благодаря взаимодействию нескольких ведомств — правительства Зауралья, УФССП, прокуратуры, МЧС — удалось избежать выселения граждан и добиться выполнения работ по пожарной безопасности в кратчайшие сроки, сообщают в оперативном штабе.
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