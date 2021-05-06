Белград, , 06:55 — REGNUM Если вы заразились коронавирусом и не были вакцинированы, вам не будет выплачен больничный за коронавирус, заявил 5 мая президент Сербии Александр Вучич в интервью телеканалу TV Pink.

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До сих пор практика показала, что людям, которые были инфицированы коронавирусом и работали в государственном секторе Сербии, больничный был оплачен, но в частном секторе этого не произошло.

В частности, было много работодателей, которые соблюдали рекомендацию соответствующего министерства, но также и тех, кто сократил зарплату в связи с пандемией на 35%, отметил Вучич.

Он подчеркнул, что власти Сербии всем своим гражданам, которые были привиты хотя бы раз одной дозой или вакцинируются от коронавируса с 19 по 31 мая, в качестве награды за ответственность во время пандемии выделят помощь в размере 25 евро.