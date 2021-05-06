Екатеринбург, , 06:30 — REGNUM В Свердловской области арестован супруг 28-летней молодой блогерши Кристины Ж. Об этом пишут СМИ.

Гражданин был помещён под арест в административном порядке. Это связано с наркотиками, сообщают издания со ссылками на свои источники.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в лесу под Арамилем было найдено тело женщины. СКР возбудил уголовное дело по факту убийства. Устанавливается круг знакомых погибшей и выясняется, были ли у неё в семье конфликты.

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